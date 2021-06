Sponzori se hvataju za glavu: Pogba kopirao Ronalda, sklonio flašu piva sa stola

Pogba je pivo sklonio, kako navode strani mediji, jer kao "musliman i pobožan čovjek ne želi ispred sebe imati alkoholna pića".

Jedina stvar koja nije jasna u cijeloj priči je činjenica da se ispred Pogbe nalazilo bezalkoholno pivo, pa se ljudi pitaju zašto je morao da ga skloni?!

Heineken je platio 45 miliona evra da bi se flaša njihovog piva nalazila na stolu tokom konferencija, ali očigledno je Pol Pogba rekao - ne može.

Pogbin potez dolazi samo dva dana nakon što je Kristijano Ronaldo uklonio boce Koka Kole tokom konferencije za medije.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠

This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4

— Goal (@goal) June 15, 2021