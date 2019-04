Spanulis: Olimpijakos moja sudbina

Košarkaš Olimpijakosa Vasilis Spanulis govoreći o prelasku iz Panatinaikosa u Olimpijakos 2010. rekao je da je dolazak u sadašnji klub sudbina.

"Olimpijakos je tada bio pravi tim za mene. To mi je govorilo srce i bila je laka odluka. Razmišljao sam i shvatio da je to moja sudbina, da je to moja karma i pratio sam je. Imao sam mnogo vjere u sebe, znao sam da mogu da uspijem. Ne donose se ovakve odluke samo zato što želiš promjenu. Moraš da imaš mnogo samopouzdanja jer znaš kakav pritisak ćeš imati od navijača Olimpijakosa koji te gledaju kao nekoga ko može da im donese titulu, ali i navijača Panatinaikosa, koji te gledaju kao nekoga ko je napustio tim", rekao je Spanulis, a prenio Sport klub.