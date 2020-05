Španska liga se nastavlja 8. juna!

Kako su prenijeli španski mediji, fudbal u Španiji nastaviće se 8. juna i utakmice će se igrati bez prisustva publike.

Ovu odluku donio je španski premijer Pedro Sančes.

"Španija je uradila sve što je bilo neophodno da se stvore adekvatni uslovi za život i sada je došlo pravo vrijeme da se narod vrati svakodnevnim aktivnostima. Tako ćemo od 8. juna ponovo gledati fudbal u Španiji", rekao je Sančes, a prenosi Marka.

BREAKING: The Spanish Government has given the green light for La Liga to resume from June 8 🚨 pic.twitter.com/GdGljFxUq6

— B/R Football (@brfootball) May 23, 2020