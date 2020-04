Španović: Moj san stavljen na čekanje

Припремала сам се за своје четврте Олимпијске игре али због глобалне пандемије, мој олимпијски сан је стављен на чекање. Добро у овој ситуацији-то што се тај сан само одгодио а не отказао и што је дух олимпизма потврђен стављањем здравља свих и једнакости на прво место. То није била лака одлука, али свакако исправна. Као спортиста и људско биће навикла сам на различите изазове и препреке у мојој каријери и животу, тако да ово треба схватити као само још један и сви морамо пронаћи начин да видимо нешто позитивно у овим тешким временима. Као и многи, присиљена сам да останем код куће у самоизолацији. Ово је права прилика да будем један од јунака, да останем код куће и не излажeм ни своје, нити било чије здравље ризику. Покушавам да искористим време код куће да научим нешто ново, да радим ствари за које нисам имала времена, да будем активнија на друштвеним мрежама и покушам да мотивишем и охрабрим и себе и друге, јер смо заједно у овоме. Одлагање Олимпијских игара до следеће године и немогућност нормалног тренирања створило је прилику да се побринем за своје ментално здравље, а да не изгубим мотивацију и велике снове. Свима желим добро здравље, молим вас останите код куће колико год је потребно како бисмо наставили да живимо своје снове након завршетка карантина. 🙏🤜🤛

