Španija eliminisala Italiju i poslala Srbiju u četvrtfinale!

Košarkaši Španije pobijedili su Italiju 67:60, u prvom kolu druge faze Svjetskog prvenstva u Kini.

Izabranici Serđa Skariola ovim trijumfom eliminisali su "Azure", a poslali su sebe i selekciju Srbije u četvrtfinale Mundobasketa.

U nedjelju od 13.30 Srbija i Španija igraće meč za prvo mjesto, a u borbi za polufinale protivnici će im biti Poljska ili Argentina.

Prvoplasirana ekipa grupe J ide na drugoplasiranu grupe I, i obrnuto.

"Azuri" i "crvena furija" odigrali su generalno loš meč, nismo mnogo vidjeli lijepih poteza i akcija, što nas je dovelo do velikog broja izgubljenih lopti i promašaja.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Huanćo Ernangomes sa 16 poena, Riki Rubio je ubacio 15, Ljulj 11, dok je Mark Gasol imao svega dva poena. Italiju je predvodio Galinari sa 16 poena, Datome je ubacio 12, dok je Belineli ubacio sedam, uz očajnih 3/16.

Od starta meča igralo se veoma tvrdo. Španija je u trećoj četvrtini preuzela kontrolu, potom je Italija sredinom posljednje četvrtina bila bliža trijumfu, ali od tog trenutka nisu uspjeli ništa da pogode.

Na četiri minuta do kraja "Azuri" su vodili 56:52, a onda je uslijedila serija "crvene furije" – 10:0. To je presudilo utakmicu i Španija zasluženo dolazi do pobjede.