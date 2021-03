Španci u prenosu samoproglašeno Kosovo napisali malim slovima

Tokom dana mediji su prenijeli da će Fudbalski savez Španije zabraniti emitovanje himne samoproglašene države, kao i da se u prenosu neće vidjeti grb, zastava i ime.

Ispoštovan je plan da komentatori utakmice ni u jednom trenutku ne spomenu riječ "Kosovo", već da protivnika Španije nazivaju "fudbalski savez Kosova", prenosi "Sputnjik".

Because Spain does not recognise Kosovo independence, their name is being written in lower-case letters for tonight's game. Beyond petty. pic.twitter.com/zIJcBgtSTz

— FootballJOE (@FootballJOE) March 31, 2021