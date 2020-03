U ovom trenutku definitivno niko ne može da kaže kada će ponovo da se zakotrlja lopta na Starom kontinentu. Ipak, vodeći ljudi najjačih liga razmišljaju o potencijalnim rješenjima, koja bi mogli da primijene kada za to budu stvoreni uslovi.

Jasno je da niko ne želi da izgubi ogroman novac koji donose tv prava, pa je, tako, prvi čovjek La Lige Havijer Tebas već pričao o nekim modelima. Ukoliko bi se situacija sa virusom korona smirila u doglednom periodu Španci bi u nastavku prvenstva igrali na svakih 48 sati. Predlažu i da se utakmice Lige šampiona igraju subotom, pa da onda Atletiko, Barselona i Real odmaraju u nedjelju, a u prvenstvu nastupaju već u ponedeljak. Svi timovi koji su i dalje u igri u Evropi igrali bi četiri utakmice na 10 dana. Po tom principu sezona bi bila privedena kraju prije jula, ali je veliko pitanje da li će ovaj plan uspjeti da prođe kod klubova. Sportski direktor Selte Felipe Minjambres podržava ovo rješenje, naravno, ukoliko za to budu stvoreni uslovi. On smatra da bi timovi ušli u problem sa ugovorima pojedinih fudbalera, koji ističu 30. juna.

"Nisam siguran da je najbolje rješenje za završavanje šampionata da igramo i tokom jula. Pametnije bi bilo da raspored bude nešto teži, ali da sve bude gotovo do kraja juna", izjavio je Minjambres.

Nijemci, s druge strane, razmišljaju o sistemu sličnom Evropskom prvenstvu. Klubovi bi bili podijeljeni po grupama. Jedna na zapadu, druga na istoku, treća na jugu i četvrta na sjeveru zemlje. Bili bi u hotelima rezervisanim samo za ekipe, a išli bi samo do stadiona i nazad. To bi omogućilo da se za kratko vrijeme odigra što više utakmica, a procjenje govore da bi na taj način sve moglo da se završi za svega 16 dana. Drugi prijedlog je ekstremniji od španskog, a odnosi se na to da se utakmice prve i duge lige igraju svakog dana. Jedan klub imao bi samo dan odmora između dva meča. Treća varijanta je da se igra kao u Premijer ligi oko novogodišnjih praznika, trajalo bi malo duže, ali bi opet stiglo da se završi do kraja juna kada igračima ističu ugovori.

Francuzi takođe planiraju da sve bude završeno do 30. juna, ali nemaju problem s tim da igraju i u julu.

"Svima je u cilju da sezonu privedemo kraju prije početka jula, ali ukoliko budemo morali da se prilagođavamo napravićemo sastanak sa klubovima i igračima. Naravno da je svima cilj da sezona bude završena i da na kraju svi timovi odigraju po 38 utakmica", poručili su nakon sastanka Fudbalskog saveza Francuske.

Najteža situacija definitivno je u Italiji, koja je najviše pogođena virusom korona. Englezi su najavili da fudbala sigurno neće biti do 30. aprila, i tek tada bi trebalo da bude poznato kako i na koji način će sezona biti privedena kraju.

Veoma interesantno je i u kakvoj će formi fudbaleri dočekati nastavak šampionata. Iz ove perspektive, teško je očekivati da bilo koja zemlja nastavi sa takmičenjem prije polovine ili kraja maja. Činjenica je da igrači tokom pauza između dvije sezone rade po posebnom programu. Sada će biti bez "pravog" treninga skoro dva mjeseca, što bi u ubrzanom ritmu odigravanja utakmica moglo da dovede do neželjenih povreda. Odlaganjem Evropskog prvenstva otvoren je prostor da sezona bude privedena kraju u razumnom terminu, ali iz ove perspektive jako je nezahvalno prognozirati kada bi sve moglo da se vrati u normalne tokove.