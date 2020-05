Španci iznenadili Novaka tokom treninga: "Srećan ti rođendan, mnogo sreće"

Čestitiku povodom 33. rođendana uputila je grupa Španaca, koja je Novaka posjetila danas na treningu.

Sa vrha tribine poručili su "Srećan ti rođendan, mnogo sreće", a kako je sve to izgledalo pogledajte u videu.

Thank you all for my birthday wishes 🥳 ¡Muchas gracias a todos! pic.twitter.com/uY0JbnvAOx

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 22, 2020