Šou Nika Kirjosa – imitirao Nadalovo izvlačenje gaća

Nik Kirjos je tokom meča sa Žilom Simonom zaradio kaznu za odugovlačenje za koju je smatrao da je preoštra, a on je odabrao nesvakidašnji način protesta.

Šta je Kirjos zapravo uradio?

On je sudiji odgovorio da je to uradio zbog namještanja frizure i izvlačenja gaća iz šortsa, što je karakteristično za Rafaela Nadala, koji to radi prilikom svakog servisa, što je Kirjos i gestikulisao.

Publika je bila oduševljena ovim potezom Nika Kirjosa, a nedugo potom istu stvar je uradio i Žil Simon, pa je Kirjos prasnuo u smijeh.

Kyrgios and Simon give their best Nadal impersonations when given their respective time violations. 😂 They seem pretty spot on! Watch: @Channel9Stream: https://t.co/YVc8u4pCVY#9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/MAoYHE8iXP

— Wide World of Sports (@wwos) January 23, 2020