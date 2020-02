Son u karantinu zbog virusa korona

Fudbaler Totenhema Son Hjun min otići će u karantin po povratku u Englesku iz Seula, iz predostrožnosti zbog širenja virusa korona.

Son je prošle nedkelje u Seulu podvrgnut operaciji ruke i uskoro se vraća u Englesku, rekao je trener Totenhema Žoze Morinjo.

"Moraće da poštuje bezbednosni protokol", dodao je Murinjo.

Južnokorejske vlasti sopštile su da je u zemlji zabeležno 2.337 slučajeva koronavirusa i da se virus brzo širi. Od posledica virusa umrlo je 16 osoba.

Murinjo je rekao da se nada da će se Son vratiti "za nekoliko utakmica" do kraja sezone.

Isto je rekao i za napadača Harija Kejna, koji se od povrede tetive oporavlja brže nego što je očekivano.

Prognoziralo se da će propustiti ostatak sezone, a možda i Evropsko prvenstvo.

"To mi daje nadu da će, umjesto jednu ili dve utakmice, on možda biti spreman da odigra tri, četiri ili pet. Malo spekulišem, ali dobre su prognoze. On radi sve što može u ovom trenutku, ali uvijek u dobrom raspoloženju. Sve ide dobro", naveo je Morinjo.