Solskjer i Matić ni prije nisu bili u ljubavi, Norvežanin je srpskom reprezentativcu davao šansu tek na kašačicu i to uglavnom u utakmicama Lige Evrope, a sada je između njih puklo.

Mediji navode da je Matić danas došao na trening, ali je samo 24 minuta kasnije otišao!

Navodno, Solskjer je precrtao Matića, jer Srbin nije htio da dan ranije ide na večeru sa ekipom, već je vrijeme proveo u društvu Italijana iz Vulverhemptona Patrika Kutronea.

