Šokantno priznanje Novaka: Ne jedem po 16 sati već godinu i po dana

Iako je posljednjih dana na meti mnogih kritika zbog promovisanja mnogih u najmanju ruku kontroverznih ličnosti, Novak Đoković je nastavio svoj projekat "svjesnog življenja".

Tako je u novoj "epizodi" na svom Instagram nalogu objavio snimak razgovora sa profesorom dr Draganom Ivanovim, koji je sepcijalista interne medicine i profesor na Visokoj školi za obrazovanje pedagoga u Novom Sadu.

Profesor Ivanov je vegetarijanac, kao i njegova majka, a tokom razgovora sa Novakom davao je savjete o hrani koja je najbolja za mozak i istakao je da je doručak najvažniji obrok, kao i da je biljna ishrana najbolji izvor energije i proteina za naš organizam.

Tokom razgovora, Novak je otkrio i da ne konzumira hranu 16 sati posljednjih godinu i po dana, i to je mnogima može da zvuči šokantno, jer je u pitanju vrhunski sportista, kojem bi trebalo je neophodan enorman izvor energije, koji on očigledno dobija kroz znatno redukovane obroke.

Prema sopstvenom priznanju, Novak posljednjih godinu i po dana primjenjuje proces autofagije, koji je karakterističan po tome što ne jede 16 sati, zatim u periodu od 8 može da konzumira hranu.

"Dotakao bih se teme autofagije. Koliko je bitna, ta vrsta posta 16 - 8 je popularna, 16 sati se ne jede, 8 sati se jede, to ja primjenjujem, osjetio sam u posljednjih godinu i po dana koliko to praktikujem, dosta poboljšanja u sistemu za varenje, bolje spavam, imam veću energiju tokom dana, imam manje tih padova", rekao je Đoković i "otvorio" profesora da opširnije objasni proces autofagije.

Uslijedio je odgovor profesora Ivanova, koji je najprije istakao da je bitno rasporediti obroke, kao i jesti kvalitetnu hranu u vidu voća, orašastih plodova, integralnih žitarica i ostale biljne ishrane.

- Vi otvarate stalno neke teme koje su priča same za sebe. Važno je koju vrstu hrane jedemo, koliko jedemo i kada jedemo. Kao i kada jedemo i kada ne jedemo. Za doručak jedemo ugljene hidrate. Postoje priče da voće ne treba jesti ujutru, to je greška. Čim se sunce rodi, izluči se insulin, on žudi za ugljenim hidratima. Doručak treba da bude količinski najveći. Za ručak treba da unosimo proteine. U dva sata popodne jedemo, proteini koje smo unijeli za ručak, moraju da čekaju "portira" na mišićnim ćelijama. Taj "portir" je hormon rasta, koji se luči sa zalaskom sunca. On će tokom noći te aminokiseline da unese u mišiće i druge organe.

- Nakon 12 do 16 sati gladovanja, dokazano je da se u našem organizmu aktivira jedan proces koji je jedan nobelovac Japanac (Jošinori Osumi prim. aut.) nazvao autofagija i to je proces koji ima icjeliteljsko djejstvo na čitav naš organizam, na naše emocije, našu dušu i tijelo, a ima i preventivno djejstvo - započeo je Novakov sagovornik, a zatim detaljnije opisao sam proces.

- Šta je autofagija? Ako ništa ne unosimo 12 sati, naš mozak gleda gdje može da pronađe neku rezervu. Onda nađe neki mikroorganizam, patogenu bakteriju i razori je i reciklira, onda nađe neku mutiranu ćeliju, i od razgrađenih materijala napravi ekstra energiju, pa imamo dodatno gorivo, jer smo imali ćelije i strukture koje su nam bile nefunkcionalne i tu ćeliju uzme za stvaranje novih mladih, zdravih ćelija. Ako mi ručamo u 2 ili 3 sata popodne, u 2 do 3 sata poslije ponoći se aktivira autofagija i ona će očistiti naš organizam od mikroorganizama, arterosklerotskih naslaga na zidovima krvnih sudova, od malignih ćelija. Ona će nam očistiti organizam i pripremiti gorivo za sutradan, ali mora da prođe 12 do 16 sati.

Pojasnio je Dragan Ivanov i da se vremenski proces od 12 do 16 sati za aktiviranje autofagije razlikuje, jer je kod nekoga organizam istreniraniji, pa ranje pokreće sam proces.

- Ako nam je organizam istreniran treba manje vremena, trebaće nam u početku 16 sati, pa će se spustiti na 12. Važno je znati kada autofagija treba da se uključi. Ona mora da se uključi noću. Kada se luči hormon rasta i hormon melatonin. Nije dobro ako noću jedemo, a očekujemo da se autofagija uključi tokom dana. Može, ali pitanje je koliko će biti efikasna.

- Dokazano je da je koncentracija melatonina uzrok starosti. Dokazano je da se melatonin povećava tri ili četiri puta kada ne jedemo. Lučenje melatonina će biti veće ako nemamo hranu u crievima, ako postimo, onda će se organizam regenerisati i oporaviti. Kao neki stil života, idealno je doručakovati ujutru, ručati od 2 do 3 i onda ne jesti ništa do doručka. Ako se tako budemo hranili, preveniraćemo mnoge bolesti - zaključio je profesor Ivanov u razgovoru sa Novakom Đokovićem.