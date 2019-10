Šok za Voriorse, Kari slomio šaku

Kari se povrijedio sredinom treće četvrtine poslije prodora pod koš kada se sudario sa centrom Sansa Eronom Bejnsom

Košarkaš Finiksa je pao na Karijevu ruku i odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj povredi, jer je Stef momentalno napustio teren.

Povreda Karija predstavlja ozbiljan problem jer je van stroja od ranije i Klej Tompson zbog povrede koljena.

Steph Curry headed to the locker room after injuring his wrist and could not shoot the 2 free throws. 👀 pic.twitter.com/gsss5Q5Xku

