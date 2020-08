Šok u MMA: Pokušao usmrtiti protivnika, poslije nasrnuo na sudiju

Ahmad Al Darmaki se borio u perolakoj kategoriji protiv Bogdana Kirilenka, a nakon što je borba otišla u parter uspio mu je uzeti leđa i potom ga "rear naked chokeom" uspio savladati.

No, nakon što je Kirilenko tapkao i na taj način predao meč arbitar Marc Goddard je dao znak za prekid borbe, ali Al Darmaki nije želio pustiti rivala, te ga je pokušao usmrtiti davljenjem.

Britanski sudija je odmah reagovao i uspio jedva skloniti Al Darmakija sa Kirilenka što se nije svidjelo Emiraćaninu koji je potom nasrnuo na Goddarda.

Al Darmaki je pokušao uhvatiti Goddarda za vrat, no nije u tome uspio.

Ahmad Al Darmaki was just DQ'd after he refused to release an RNC against Bogdan Kirilenko. Things got physical between him and ref Marc Goddard.#UAEWarriors12 pic.twitter.com/XF1azA1Jzs

— caposa (@Grabaka_Hitman) July 31, 2020