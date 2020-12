Mik Šumaher je potpisao profesionalni ugovor sa F1 timom Has i on će od naredne sezone voziti u najbržem svjetskom cirkusu. Budući da mu je otac legendarni Mihael jasno je da je od malih nogu bio blizu bolida.

Isplivao je snimak iz 2000. godine na kojem ponosni otac Mihael nosi na ramenima plavokosog jednogodišnjeg Mika i pokazuje mu kako se upravlja karting automobilom. Objavljen je i na profili Formule 1, a izazvao je mnoštvo reakcija.

Mnogi kažu da je snimak sladak, ali i tužan obzirom na teško zdravstveno stanje Mihaela Šumahera već godinama, zbog teške nesreće na skijanju.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old 🥺#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061