Snimak kako Federer i Nadal slave Đokovićevu diskvalifikaciju kruži internetom

Šokantno izbacivanje Srbina sa US opena tema je dana na čitavoj planeti. Društvene mreže "gore". Navijači Srbina su opravdano ljuti zbog prestroge odluke čelnika US opena, dok se pristalice Novakovih rivala naslađuju.

Tako je snimak na kom Rodžer Federer i Rafael Nadal zajedno "umiru" od smijeha postao pravi viralni hit.

LIVE FOOTAGE OF NADAL AND FEDERER RIGHT NOW! @usopen #USOpen #Djokovic pic.twitter.com/uwIa28kVas

— Bagels and Breadsticks (@bageIbreadstick) September 6, 2020