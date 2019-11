Snimak jezive nesreće iz Valensije: Zarka pokosio tuđi motor sa leđa

Žoan Zarko će cijeli život pamtiti 17. novembar 2019. godine.

Francuski motociklista (29) iz Honde doživio je nezgodu kada je poslije sudara izlazio sa staze u Valensiji, da bi ga potom sa leđa pokosio motor - drugog motocikliste.

U pitanju je vozilo Ikera Lekuone, koji je nekoliko sekundi poslije Zarka takođe pao sa svog motora, da bi njegovo vozilo bez kontrole jako udarilo Zarka, koji je nakon toga napravio "salto" u vazduhu i završio na zemlji.

Srećom po njega, prošao je bez preloma i teže povrede, samo je ugruvan.

I can post this because it has been shown that #Zarco is ok and had no consequence.

And if you look at the incident, then I don’t know how else to call this if not a miracle#ValenciaGP pic.twitter.com/lsquKhFzAL

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 17, 2019