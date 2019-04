U Sloveniji su se uveliko pomirili sa činjenicom da košarkaška reprezentacija te zemlje, aktuelni šampion Evrope, neće nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kini.

Radoslav Nesterović, generalni sekretar Košarkaškog saveza Slovenije za ATV kaže:

“Meni je nepravedno da u svakoj utakmici tokom kvalifikacija ne možeš da računaš na svoje najbolje igrače. Niko ne može da me ubjedi da je to način sa kojim košarka može da napreduje. Ali šta je tu je. Mi smo već krenuli dalje. Imamo neka obećanja da ćemo dobiti “vajld kard” za olimpijske kvalifikacije. Nadam se samo da neće biti ona-obećanje ludom radovanje. Držimo ih za riječ, ali dok se to ne desi, nećemo ništa da planiramo.”

Tokom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Slovenija, nije mogla da računa ni na Luku Dončića koji je najozbiljniji kandidat za najboljeg novajliju u NBA ligi.

“Možda niko nije očekivao da će već prve sezone odigrati tako dobro, ali svaka mu čast, pokazao je svima šta zna. Možda čak ni on nije očekivao da odigra tako dobro, ali znaš kako, tamo se lako “otvori” drugačiji je sistem u odbrani. On je veoma pametan igrač, sa izuzetnim košarkaškim znanjem i inteligencijom i shvatio je da je sistem pun rupa i počeo je to da koristi. Nadam se da će samo da napreduje", kaže Nesterović.

Nesterović se dotakao i debitantske sezonu Igora Kokoškova na mjestu glavnog trenera Finiksa, a osvrnuo se i na kvalitet NBA lige u ovom trenutku.