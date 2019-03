Slavlje Partizana - Pejdž donio majstoricu VIDEO

Partizan je nakon dramatičnog drugog duela savladao Crvenu zvezdu 70:67 i izborio "majstoricu" u polufinalu ABA lige.

Na kraju je presudio do finiša neprimjetni Markus Pejdž koji je svojom trojkom donio četiri poena prednosti (68:64) a zatim bio i siguran sa linije slobodnih bacanja. U posljednjem napadu Džok Lendejl je imao dva ofanzivna skoka kojima je domaći tim i došao do trijumfa. Zvezda je imala posljednji napad ali je Dejan Davidovac promašio težak šut.

Veliki ulog u derbiju donio je ogromnu nervozu pa su ekipe u prvoj četvrtini imali veoma loše postotke šuta. Izuzetno tvrd početak u kojem je dugo na semaforu bilo 5:2 za Zvezdu.

Međutim "crveno-bijeli" preko šest minuta nisu uspjeli da postignu poen, pa je Partizan okrenuo meč na 8:5 serijom 6:0. Agoniju gostiju prekinuo je Majk Cirbes. Trojkom Zagorca završena je prva četvrtina 13:9.

U drugoj četvrtini "crveno-bijeli" su uhvatili priključak i prešli u vođstvo 23:20, ali su onda dopustili da Partizan na krilima dvije trojke Aleksandra Nikolića napravi preokret pa je na odmor otišao sa plus sedam (34:27). Zvezda je bila katastrofalna za tri poena (1 od 14 i to prvu je ubacio Faje).

U trećoj četvrtini gosti su uspjeli da dođu do skoka i pogode dvije trojke (Branko Lazić, Filip Čović) kojima su stigli do vođstva 46:42 u 29.minutu. Ipak, trojka uz dodatno Vanje Marinkovića donijeli su novo izjednačenje.

"Crveno-bijeli" su napravili sjajnu seriju uz odličnu partiju Stratosa Perperoglua i došli su do plus pet (58:53), ali je zatim Grk zaradio drugu nesportsku i isključenje. Zvezda je tako ostala bez najjače napadačke opcije što se osjetilo u finišu. Majk Cirbes je u finišu imao nekoliko izgubljenih lopti i Partizan je to kaznio.

U pobjedničkom timu Vanja Marinković je imao 18 poena, dok je kod Zvezde Stratos Perperoglu imao 16 poena, dok je Majk Cirbes dodao 11 poena. Inače "crveno-bijeli" su bili bez plejmejkera Džo Reglanda.

Odluka je u trećoj utakmici naredne subote kada će Crvena zvezda biti domaćin.