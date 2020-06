Slađan Janjanin na novom ispitu u ringu

Slađana Janjanina, prijedorskog boksera, očekuje novi ispit u ringu. U poljskom gradu Arlamov , Janjanin će da ukrsti rukavice sa Robertom Prževskim iz Poljske, u glavnoj borbi večeri bokserske revije“MB Boxing Night 7“ . Tokom svoje profesionalne karijere “prijedorski Roki Balboa” ostvario je 27 pobjeda (21 nokaut) uz pet poraza, dok je njegov rival na omjeru od 24 pobjede (16 nokauta) uz samo jedan poraz.



“Imao sam manje od tri sedmice da se pripremim za ovaj meč, ali se nisam niti jednog trenutka dvoumio da prihvatim poziv. Radio sam naporno minulih dana i maksimalno motivisan ulazim u ring. Moj protivnik je u samom vrhu svjetske rang liste, ali to mi je samo motiv više da pokažem sve što znam i da pokušam da dođem do nove pobjede. Teži je od mene, “radi” dvije kategorije iznad, ali ni to mi nije problem. Nikada se nisam plašio izazova, niti sam strijepio od rivala, a tako je i ovaj put. Biće teško, ali put do pobjede nikada nije lak”, poručio je Janjanin za portal ATV-a.

Bokserski dvoboj u Arlamovu između Slađana Janjanina i Roberta Prževskog, u super srednjoj kategoriji, planiran je u osam rundi po tri minute.