Skrivio penal dok se zagrijavao iza gola

Riječ je bila o utakmici popularne "Cvajte" između Holštajn Kila i Bohuma (2:1). Srećom po Kil, potez Ebervina nije uticao na krajnji ishod.

Šta se zapravo dogodilo? Igrao se 37. minut kada je pri rezultatu 1:0 za Kil, ekipa Bohuma bila u napadu. Ganvula je bio u prilici, šutirao je, ali lopta je išla daleko od desne stative.

Tada je na scenu stupio Ebervin, koji se sa još nekoliko igrača zagrijavao iza gola domaće ekipe.

On je jednostavno šutnuo loptu i vratio je u igru iako ona još nije napustila granice terena, tačnije, bila je na liniji.

Sudija je na reklamaciju iz VAR studija pogledao snimak, pokazao na penal za Bohum, a Ebervinu žuti karton.

Po novim pravilima, ako se rezervni igrač umješa u igru, sudija ima prav da dosudi odgovarajuću disciplinsku akciju i nastavi igru dosuđivanjem slobodnog udarca ili penala, u zavisnosti od toga gdje se prekršaj dogodio.

Da još bude zanimljivije to je Ebervinu bio prvi dodir sa loptom otkako je ljetos prešao u redove Holštajn Kila iz ekipe Fortune iz Kelna.

Warming substitute Michael Eberwein from Holstein Kiel stops the ball on the line. He gets the yellow card, Bochum the penalty.pic.twitter.com/dqlumSkAW8

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) October 26, 2019