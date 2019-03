Skijaš uhvaćen tokom dopinga VIDEO

Austrijski Olimpijac, Hauke, bio je među petoricom uhapšenih skijaša u srijedu u Sefeldu tokom zabranjenog procesa transfuzije krvi prije početka trke.

Transfuzije krvi su zabranjene sportistima, zbog toga što im donose novu dozu kiseonika, pa njihova izdržljivost kao i ukupan učinak postaje značajno bolji.

Ovakav "sistem" je počeo da se praktikuje u biciklizmu krajem osamdesetih godina, a najpoznatija osoba koja je koristila ovu vrstu dopinga je Lens Amstrong.

Kako austrijska policija navodi, u centru skandala nalazi se četrdesetogodišnji sportski ljekar, Mark Šmit, koji je u srijedu uhapšen u Njemačkoj, gdje ima svoju ordinaciju.

Former professional skiier Max Hauke gets caught doping for the Ski World Cup.

He takes a drug which enhances red blood cell count, removes the blood, then after dope tests transfuses the doped blood. He was caught mid transfusion pic.twitter.com/s8n9Oy9WBp

— pupp Daddy (@MiamiSven) March 1, 2019