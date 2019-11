Skandalozno ponašanje publike prema Đokoviću, aplaudirali mu za greške

Iz gledališta su se redovno čuli aplauzi kada bi Novak napravio grešku!

Nečuveno ponašanje, naročito kada se zna da srpski teniser ničime nije iritirao publiku.

Po završetku meča mnoge teniske zvijezde su izrazile šok i nezadovoljstvo takvim odnosom prema drugom reketu svijeta.

"Nečuveno nepoštovanje je kada aplaudirate duplim servis greškama. To je previše. Nije problem kada publika podržava jednog tenisera, to je stvar izbora, ali mora se imati neki nivo. To je stvarno ušlo u Đokovićevu glavu, kada bi napravio duplu grešku i čuo aplauze, ta greška se ponavljala. Slomio se i od te tačke je bio van toka meča", izjavio je čuveni Britanac Greg Rusedski.

Njegova zemljakinja Anabel Kroft se složila sa tom ocjenom.

🇨🇭 @rogerfederer had not defeated Novak Djokovic since the season-ending finals in 2015.

Tonight, that all changed.

