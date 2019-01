Skandalozni taj-brejk pripao Švajcarcu VIDEO

Na kraju prvog seta meča osmine finala Australian opena između Švicarca Rodžera Federera (Roger) i Grka Stefanosa Cicipasa (Tsitsipas) došlo je do incidenta u taj-brejku.

Poslije nekoliko set lopti na obje strane Rodžer je došao do nove, na 12:11.

Ušli su u ozbiljnu razmjenu udaraca, a inicijativu je imao mladi grčki teniser. U jednom momentu Cicipas je poslao loptu na liniju, a neko od Rodžerovih navijača je glasno uzviknuo "aut".

Taj uzvik besramnog navijača uticao je na Cicipasa, koji je ubrzo pogriješio i izgubio prvi set.

Ostaje nejasno zašto glavni sudija meča Džejms Kjotavong (James Keothavong) nije prekinuo poen kada je čuo povik iz publike.



What a way to lose the set!

Someone from THE CROWD calls out midway during a rally!

Federer takes the opener pic.twitter.com/dR4etcLpnC

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 20, 2019