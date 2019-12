Skandal sa namještanjem mečeva potresa tenis, Đokoviću nuđeno 200.000 dolara da namjerno izgubi

Protiv njemačkog tenisera Maks. H. vodi se istraga zbog namještanja mečeva, prenose ZDF i WELT. Istraživanjem se došlo do podatka da je u namještanje uključeno 135 tenisera, među kojima i jedan igrač iz TOP 30, vlasnik tri ATP titule, ali mu se ne otkriva ime.

Umiješani su teniseri iz Belgije, Francuske, Španije i SAD, a to tih informacija došlo se poslije godinu dana istrage.

Belgijske organe je o tome obavijestio američki FBI.

"Riječ je o mreži jermenske mafije koja se masovno širi preko sedam zemalja u Evropi. Ona je jako inteligentna i varaju na veoma visokom nivou! Oni imaju ljude koji su odgovorni za račune, koji peru novac i koji uspostavljaju kontakt s igračima", izjavio je zamjenik javnog tužioca Belgije, Erik Biskop!

Jedinica za integritet u tenisu (TIU) suspendovala je više od 20 tenisera i teniserki ove godine.

Ipak, tekuća istraga prijeti da razotkrije najveću mrežu namještanja do sada.

Podsjećamo, i Novaku Đokoviću je svojevremeno nuđeno 200.000 dolara da izgubi meč prvog kola turnira u Sankt Peterburgu 2007. godine, što je on odbio, a kasnije je pričao o tome.

"Nisu me direktno pitali, već je bilo preko nekih ljudi koji su tada radili u mom timu. Naravno, odmah je odbačena ta mogućnost. To čak nije ni stiglo do mene, taj čovjek je pokušao da razgovara sa mnom, ali nije uspio. Od toga nije bilo ništa. Nažalost tada su kružile glasine ali to je sređeno, a u posljednjih šest, sedam godina nisam čuo ništa slično. Nema mjesta namještanju mečeva i korupciji u našem sportu. Trudimo se da ga održimo što čistijim. Mislim da je sport nadogradio programe a vlasti bi trebalo da se bave tim slučajevima", rekao je Đoković 2016. godine.