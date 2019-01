Sjajni Bogdan vodio Kingse do pobjede VIDEO

Osim finiša druge i prve polovine treće četvrtine Kingsi gotovo da nisu imali loš period. Ipak Kemba Voker je, kao po običaju, držao Stršljenove u igri do posljednjeg minuta. Ali sa druge strane, Bogdan Bogdanović odigrao je jednu od najboljih partija sezone i bio najzaslužniji za pobjedu.

Srpski as bio je najefikasniji kod domaćina sa 22 poena uz šut iz igre 9/17 i 4/7 za tri poena. Imao je još šest skokova i dvije asistencije. Po poen manje dali su Badi Hil i Diaron Foks, dok je Nemanja Bjelica zabilježio tri poena i četiri asistencije. Na drugoj strani Kemba Voker je imao 31 poen. Sakramento je 10. na Zapadu sa skorom 22-21 i za osmoplasiranim Lejkersima zaostaje pobedu, dok je Šarlot osmi na Istoku sa 19-23.

👑 @LeaderOfHorde (22 PTS, 4 3PM) and @buddyhield (21 PTS, 5 3PM) combine for 43 PTS in the @SacramentoKings victory! #SacramentoProud pic.twitter.com/r9rtzokrVU

— NBA (@NBA) January 13, 2019