Siti preokretom do polufinala, "nula" na Enfildu

Velikih obrta nije bilo u revanš mečevima preostala dva četvrtfinala. Real je odbranio u Liverpulu velikih 3:1 odigravši 0:0, dok je Mančester Siti i u Dortmundu slavio 2:1.

Kao što je moglo da se očekuje, tako je Liverpul krenuo u revanš meč. Već u drugom minutu sjajna akcija domaćeg tima. Mane odlično prima loptu, proslijeđuje je Salahu, koji je u idealnoj poziciji sa 11 metara po sredini, neometan šutira, ali pravo u Tiba Kurtou. Ta odbrana bila je najava sjajne večeri belgijskog golmana, koji je imao još jednu intervenciju do poluvremena, skinuvši praktično iz rašlji udarac Milnera, a u druom poluvremenu je do ludila dovodio Firmina, kome je skinuo par odličnih šansi.

Između tih odbrana u finišu prvog poluvremena Salah i Vajnaldum su iz sjajnih pozicija šutirali preko gola i mora se priznati da Liverpul ima za čim da žali. Real je imao takođe par velikih prilika. Benzema je u prvom dijelu pogodio stativu, a u drugom je Vinisijus izbio sam pred Alisona, ali je Brazilac na golu još uvek vladajućeg engleskog šampiona odlično intervenisao. U principu Real se odlučio da kontroliše rezultat, što mu je na kraju uspjelo i materijalizovao je sjajan rezultat iz prve utakmice i obezbijedio plasman u polufinale i okršaj protiv Čelsija.

U Dortmundu je bilo puno više rolerkoster momenata. I to najviše zahvaljujući gostima. Džad Belingem je doveo Borusiju u vođstvo u 15. minutu i postao najmlađi engleski fudbaler koji je postigao gol u eliminacionoj fazi Lige šampiona. Što je još važnije Borusija je povela u ukupnom rezultatu. Sa minimalnom prednošću Milioneri su otišli na poluvreme, mada su imali i mnogo sreće pošto je Mančester Siti promašio brdo izglednih prilika.

Sve to su gosti naplatili u drugom poluvremenu. Ali pitanje je da li bi do preokreta došlo da Emre Džan u 53. minutu nije napravio glupost i prilikom raščišćavanja opasnosti glavom nije podmetnuo i ruku, koju je lopta pogodila. To je i poslije pregledanja VAR bio penal, koji je realizovao Rijad Marez. Siti je stekao prednost, a onda je u 75. minutu junak iz prvog meča Fil Foden ponovo postigao gol na asistenciju Bernarda Silve i praktično riješio dvomeč. Ovom dvostrukom pobjedom Siti je obezbedio dvomeč protiv Pari Sen Žermena u polufinalu.

Polufinalni mečevi Lige šampiona na programu su 27/28. aprila i 4/5. maja. Prvi mečevi igraju se u Madridu i Parizu, a revanši u Londonu i Mančesteru.