Širi se snimka na kojoj crnac brutalno mlati bijelog prodavača u Americi

Za razliku od snimke policijskog ubistva crnca Georgea Floyda u Minneapolisu u Minnesoti, čije je ubistvo od strane policije i potaklo velike proteste i nerede širom SAD-a, žrtva na ovoj snimci je preživjela. No u ovom slučaju crnac je bio napadač, a žrtva bijelac - tačnije, prodavač u robnoj kući poznatog trgovačkog lanca Macy's.

Napad se dogodio još 15. juna, nakon čega je snimka procurila i postala viralna na društvenim mrežama, a danas ju je na Twitteru podijelio i američki predsjednik Donald Tramp. On je retvitao objavu Matta Walsha, kolumnista američkog desničarskog portala Daily Wire, koji je osnovao politički komentator Ben Shapiro.

"Pogledajte što se ovdje događa. Gdje su demonstranti? Je li ovaj muškarac uhapšen?" komentarisao je Trump uz Walshov tvit.

This guy brutally assaulted a Macy’s employee because of his race and then slandered him by claiming he said the n-word, which was a lie. This is a horrific hate crime and if the races were reversed it would be the only thing we talk about for days.pic.twitter.com/qjxzaEKq22

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) June 22, 2020