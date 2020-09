Siniša Mihajlović odgovorio na optužbe

Srpski trener Siniša Mihajlović odgovorio je "hejterima" na optužbe da se nije dovoljno pazio i da je zbog toga dobio korona virus kojim je ugrozio svoje, ali i zdravlje sebi bližnjih ljudi.

Mihajlović je dao intervju za "Gazetu delo Sport" i tom prilikom je rekao da mu je korona kao čaša vode u odnosu na leukemiju i hemoterapiju, a zatim je poručio:

"Enco Ferari je jednom rekao da Italijan opraštaju sve, osim uspjeha. Ja dodajem i sreće. Mnogo je zavisti i bezobrazluka oko nas. Ne samo u Italiji, svuda. Kako ih zovu po društvenim mrežama? Hejteri? Ja ću malo da prevedem, definišem ih kao se**nje", rekao je trener Bolonje, a prenosi Telegraf.

Objasnio je šta se desilo:

"Išao sam na odmor u Sardiniju, kao i svakog ljeta na kraju sezone, tamo imam kuću više od 20 godina. Na ostrvu u to vrijeme nije bilo virusa, nijedan inficiran. Nisam vidio porodicu dva mjeseca, otišao sam tamo da je zagrlim. Poštovao sam sve bezbjednosne mjere, nosio masku kad sam išao u supermarket ili restoran. Skidao sam je samo za stolom jer kako da jedem sa maskom? Skoro da nikad nisam išao na plažu ili na brod.

Nastavio je Mihajlović da objašnjava.

"Za 20 dana možda sam šest ili sedam puta večerao u restoranima, Kosta Smeralda, mislim da nije zabranjen… Ne idem u disko klubove, to nisam radio ni kao mlad, kamoli sa 51 godinom. Uveče sam sjedio sa prijateljima u dvorištu. Šta sam ja to radio drugačije od onih u Siciliji ili Kalabriji? Ili je problem što je to Kosta Smeralda? Mjesto u kome se okupljaju bogati i poznati? Šta je to ako ne zavist?"

"Svi sude, a malo ih je da imaju pravo da to rade. Cijela moja porodica i ja smo se testirali čim smo se vratili sa Sardinije. Drugi upiru prstom, a nisu se ni testirali. Možda su i oni pozitivni samo ne znaju".

"Nisam uradio ništa protiv pravila. Ja sam ovdje žrtva. Testirao sam se, bio sam pozitivan, otišao u karantin, preležao bolest. Sve ostalo je samo jeftino moralisanje. Uvijek krivite vuka, to odgovara ovcama… Se**nje, da skratim. Nanose bol mojoj porodici. Srećom nemam profile i ne provodim vrijeme po društvenim mrežama, ali ne možeš da dozvoliš da te lopatama polivaju blatom, a da ne odgovoriš", jasan je bio Mihajlović.