Naime, kako piše ovaj list, a prenose domaći mediji, on se suočio s ozbiljnom bolešću.

Navodno, nakon posljednjih nalaza ljekari su mu sugerisali da liječenje treba nastaviti agresivnim tretmanom, navodi isti izvor u današnjem izdanju.

List nije precizirao detalje Mihajlovićeve bolesti, ali prenosi da će se nekadašnji selektor reprezentacije Srbije danas održati konferenciju za medije kako bi objasnio situaciju.

Mihajlović je najveći dio karijere proveo u Italiji, najprije kao igrač, kasnije i u ulozi trenera. Prvi samostalan posao dobio je upravo u Bolonji u sezoni 2008/09. a radio je još u Fiorentini, Sampdoriji, Milanu, Torinu i kratko Sportingu iz Lisabona. Selektor reprezentacije Srbije bio je od maja 2012. do novembra 2013.

Sinisa Mihajlovic will make a statement on Saturday to explain the situation and his decision, as it's reported the #Bologna Coach requires "aggressive treatment" for a serious illness https://t.co/W1wOboV6iZ #SerieA #Serbia pic.twitter.com/l3VN1MLU5L

— footballitalia (@footballitalia) July 12, 2019