Siniša Mihajlović iz bolnice na klupu Bolonje

Vidno omršavio, ali sa osmjehom na licu, Miha je pratio dešavanja na terenu, a imao je i čemu da se raduje - Bolonja je povela golom iz penala.

Prije početka utakmice, publika je pozdravila Mihu, on im uzvratio, a potom se fokusirao na meč koji će sasvim sigurno zauzeti posebno mjesto u njegovoj karijeri.

Ecco Sinisa #Mihajlovic appena uscito dall’hotel dove il #Bologna era in ritiro a #Verona. Il tecnico sta raggiungendo il Bentegodi per andare in panchina a seguire l’esordio in campionato della sua squadra.#ForzaSinisa! pic.twitter.com/spUBNrBgCN

