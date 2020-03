Singlton predlaže "Martovsko ludilo" na evropski način

Košarkaš Anadolu Efesa Kris Singlton smatra da bi čelnici Evrolige, nakon što se steknu uslovi za nastavak takmičenja, trebalo da primijene pristup sličan formatu Martovskog ludila u NCAA.

S obzirom na to da virus korona uzima sve više maha u Evropi, teško je prognozirati kada bi sport mogao da se vrati u svoje prirodne tokove. Singlton smatra, da je njegovo rješenje najbolji način da sve strane budu ispoštovane. To znači da ne bi bilo serija na tri dobijene utakmice u četvrtfinalu, niti Fajnal-fora, već da bi se svi učesnici Evrolige takmičili po nokaut sistemu, do dobijanja šampiona.

"Znam da pokušavate da napravite evropski NBA model poslovanja, ali zašto ove i to samo ove godine ne napravimo izuzetak i sprovedemo NCAA Martovsko ludilo kako bi se odredio šampion“, napisao je Singlton na društvenim mrežama.

Od 18 učesnika napravila bi se dva kostura sa po osam timova. Dvije ekipe sa najlošijim učinkom morale bi da se bore za svoje mjesto sa klubovima koji imaju treći i četvrti najslabiji skor u ovom trenutku. Po dva tima iz oba kostura išla bi na F4 koji bi bio održan narednog vikenda. Ukoliko bi sve išlo po planu, Evroliga bi bila završena za dvije sedmice u maju.

Prvi čovjek Evrolige Đordi Bartomeu još uvijek se ne oglašava po ovom pitanju, a čini se da čeka kako će situacija biti riješena u NBA ligi. Nije tajna da je najjača liga svijeta uzor za sva ostala takmičenja, jer kada je ona stopirana, sve ostalo je stalo.