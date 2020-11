Silovali ga kao dječaka, a Majk je postao "osoba koje se sam boji"

Mnogi ga se sjećaju kao jednog od najopasnijih boksera u istoriji koji bi uskoro opet mogao u ring. Ono što je danas 54-godišnji Majk Tajson donio boksu kada se pojavio i postao najmlađi prvak teške kategorije do tad nije viđeno. Sijao je strah i trepet među svojim protivnicima, a njegov karakter negdje se morao formirati.

Veliki dio imalo je i stravično silovanje koje je prošao u mladosti.

U subotu se protiv Roya Jonesa Juniora (51) vraća u ring, a mnogi bokserski fanovi jedva iščekuju ovu borbu iako je ekshibicijska. Prošao je svašta 'Iron' Majk do te borbe, a svojevremeno je i zaplakao zbog događaja u životu.

Suze u očima čovjeka koji i s 54 godine na leđima slovi za jednog od 'najopakijih' ljudi na svijetu i nisu bile očekivane, ali i najjači se ponekad slome. Majk Tajson zaplakao je pred očima još jedne bokserske legende, Sugar Ray Leonarda (64) kojeg je ugostio u svom podkastu. U karijeri je imao blještavih trenutaka, ali i dosta grešaka po kojima je ostao upamćen te se sada kaje.

- Poznajem umjetnost zvanu borba, poznajem umjetnost zvanu rat. To je sve što sam ikad proučavao. Zato su me se bojali dok sam bio u ringu. Bio sam razarač. Bio sam rođen za to. Sada, kada nema tih dana, osjećam se prazno. Nemam ništa. Ponizniji sam. Zato i plačem. Plačem jer više nisam ta osoba. Nedostaje mi taj Tajson. Zato i što se nekad osjećam poput pi***ce, jer ne želim da ta osoba izađe van. Ako je pustim van s njom će i pakao doći. Bojim se tog čovjeka - objasnio je kroz suze 'Željezni Majk' u svom podkastu.

Prošao je put od dna do vrha pa ponovo do dna. Ono što je Majk prošao u svojih pet decenija pet ljudi ne bi prošlo za cijeli život. A sve je počelo u najranijoj dobi događajima koji su ostavili dubok, neizbrisiv trag na njegovoj psihi. Stvari koje bi većinu ljudi poslale u ludilo.

Otac ga je napustio dok je išao u osnovnu školu ostavivši njegovu majku s troje djece. Život mu se promijenio iz temelja kada je u dobi od 16 godina ostao i bez majke, a ubrzo nakon toga i bez sestre.

- Nikad nisam vidio majku srećnom zbog mene i zbog stvari koje radim. Znala me jedino kao divlje dijete koje trči po ulicama i dolazi kući s novom odjećom za koju je znala da nisam platio. Nikad nisam dobio priliku pričati s njom i upoznati je. Profesionalno, to nije imalo nikakav uticaj na mene. Ali me slomilo osobno i emocionalno - ispričao je Mike.

Živio je takav život u kojem nije bilo mjesta za pogrešku. Smrt je u surovom Bruklinu vrebala na svakom uglu stoga preživljavanje nije bila opcija - bila je način života. U dobi od 13 godina već je bio uhapšen 38 puta zbog sitnog kriminala. Morao je birati što će sa životom i odabrao je boks. Vještinu koja mu u tim trenucima nije značila ništa do li dominacije u uličnim tučama. Sve dok nije ozbiljnije posvetio bokserskoj karijeri.

O Željeznom Majku se puno toga zna. To jest, gotovo sve. Ali malo je reći da je ESPN-ov novinar Jeremy Schapp ostao u šoku kad mu je Majk priznao da je u adolescentnoj dobi pretrpio silovanje.

- Bio sam dječak. On je bio stariji čovjek. Tukao me i seksualno zlostavljao. Nikad ga nakon toga nisam vidio - Tajson je počeo svoju priču.

- Naučio sam da to ne znači da si manje muškarac jer se dogodilo - rekao je Majk nakon čega ga je Schapp upitao:

- Jesi li to tada rekao nekome?

Majkov pogled prije odgovora govori sam za sebe.

- Zašto se držimo ove teme zlostavljanja? - odgovorio je.

- Zato što te nikad prije nisam čuo da govoriš o tome - odgovorio je ESPN-ov novinar.

- Pa, nikad nikom to nisam rekao.

Nastao je neugodan trenutak, ali Schapp je brzo spasio stvar.

- Ne želim se zadržavati na nečemu zbog čega ti je nelagodno.

- Nije mi nelagodno nego to je samo nešto što se dogodilo. Nije imalo velik uticaj na moj život - rekao je Tyson.

- Zaista vjeruješ da nije imalo nikakav uticaj na tvoj život?

- Da. Mislim da sam to prebrodio tokom svojih bokserskih dana.

Trenutak tišine. Tyson je upravo otkrio nešto što nikad prije nije spomenuo.

- Nisi nosio taj bijes sa sobom?

- Mogao sam (ga nositi), definitivno. Sigurno. U to nema sumnje. Ako to staviš tako, u tu perspektivu onda da. Nitko me više nikad neće taknuti - zaključio je Mike.

Možete ga voljeti ili mrziti, ali Tyson je, kakav god bio, u životu prošao svašta, išao od vrha do dna nekoliko puta, a sad će sa 54 godine na leđima pokazati veličinu.