Sijevale šake na NBA parketima: Potukli se Ibaka i Kris VIDEO

Naime, španski reprezentativac je nakon duela s Markeseom Krisom završio na parketu, a potom je krenuo i fizički da se obračuna s igračem Kavsa.

Došlo je do guranja, a na usporenom snimku se vidi da je Kris šakom zakačio Ibaku po glavi te da mu krilni košarkaš Toronta nije uspio vratiti istom mjerom.

Serge Ibaka and Marquese Chriss were ejected after throwing punches 😳 pic.twitter.com/UmYCp8wJA6

— SportsCenter (@SportsCenter) March 12, 2019