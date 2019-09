Sezona završena za Ivanu Španović

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović povrijedila se tokom nastupa na mitingu u Berlinu, a poslije obavljenih pregleda potvrđeno je da Španovićeva neće učestvovati na finalu Dijamantske Lige, kao ni na Svjetskom prvenstvu u Dohi.

"Povreda je dovoljno ozbiljna da sprečava Ivanu da nastupi na Svetskom prvenstvu. Potrebno je tri do pet nedjelja da se mišić regeneriše i ojača, tako da će se Ivana u narednom priodu posvetiti rehabilitaciji i nakon toga krenuti sa pripremama za narednu sezonu", izjavio je doktor Jovan Đurović.



Sama Ivana je reagovala kao prava spartanka! Ona ne poznaje riječ predaja!

"Povreda se desila neočekivano i bez obzira na ozbiljnost, psihički mi je, koliko je to moguće, lakše pala činjenica da se to desilo na ovom mitingu, a ne na šampionatu, kao sto je bio slučaj sa ahilovom tetivom prošle godine na Evropskom prvenstvu. Ovo je definitivno bila godina izazova za mene, a okrećem se rehabilitaciji i odmoru. Želim da se potpuno oporavim i fokusiram na ono najvažnije, a to su Olimpijske Igre u Tokiju", saopštila je Ivana.