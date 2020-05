Šeranić: Prije 1. jula neće biti govora o nastavku Premijer lige

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić u razgovoru za Mondo otkrio je da prije 1. jula ipak neće biti govora o nastavku Premijer lige.

Iako je Federacija BiH dala dozvolu da se utakmice mogu igrati od početka juna, Šeranić je potvrdio da Republike SRpska neće mijenjati svoju odluku.

-Mi smo dali javno-zdravstvenu preporuku prije 20-ak dana da bi vezano za nastavak sportskih takmičenja – mi smo išli prema preporuci Ministarstvu sporta – da bi trebalo razmišljati o početku nakon 1. jula. To je generalno stav i ako govorimo o masovnim okupljanjima, to je opcija o kojoj smo razmišljali. Mi smo od Ministartstva sporta i tražili da se i oni izjasne i da se vidi sa savezima, da li su oni spremni da uopšte završe sezonu, da li mogu da igraju? Preporuka svakako jeste i ostaje da to bude poslije 1. jula - rekao je ministar Šeranić za Mondo.

Na pitanje da u tom slučaju Premijer liga BiH nema mogućnosti da se završi zbog roka UEFA, Šeranić je odgovorio da on priča jedino u vezi javnog zdravstva.

– Ne ulazim u organizaciju i ostale stvari. Govorim sa aspekta javnog zdravstva. Ako treba nešto drugo da se uradi i sačini, stav o tome će morati dati Ministarstvo sporta. Nedavno ste imali slučaj da je u Bolonji zaraženo sedam igrača i šta sad? Šta ćemo ako krene profesionalno takmičenje u junu ili julu i desi se da imamo zarazu u nekom fudbalskom klubu? Taj klub bi morao da prekine igrati utakmice na sedam ili 14 dana i da svi idu u karantin i šta ćemo onda? Opet će pitati javno zdravstvo šta sad da radimo? To su vrlo teške odluke- zaključio je Šeranić.