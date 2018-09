Senzacija u Njujorku: Milman izbacio Federera!

Džon Milman je savladao Rodžera Federera u osmini finala US Opena rezultatom 3:1.

Po setovima je bilo 3:6, 7:5, 7:6 i 7:6. Meč je trajao preko tri i po sata i završen je iza ponoći po njujorškom vremenu

Nije se činilo da će Federer imati toliko problema sa Milmanom poslije prvog seta u kome je Švajcarac odmah uzeo servis Australijancu. Imao je Rodžer još dva puta brejk lopte ali je ipak završio set sa jednim brejkom prednosti, te je tako dobio prvi set 6:3.

Odmah u drugom setu drugi igrač svijeta ima velike probleme jer je u prvom servis gemu spasao sedam brejk lopti. Ubrzo je i oduzeo servis Milmanu, ali je ovaj u 10. gemu uspio da uzvrati pa je bilo 5:5. Federer gubi servis u momentu kada je servirao za ostanak u setu koji je završen 7:5 za Milmana. Rodžer je vodio 5:3 i izgubio je četiri gema uzastopno.

U trećem setu je samo Federer imao jednu brejk loptu u prvom gemu koju nije iskoristio i oba tenisera su bila ubjedljiva na servisu. Išlo se u taj-brejk u kom je Federer bolje počeo, imao je 3:1 ali je zatim izgubio 3 poena. Švajcarac nije iskoristio jednu set loptu na 6:5, pa je Milman preokrenuo situaciju i dobio taj-brejk 9:7.

Opet je Federer prvi napravio brejk u četvrtom setu i poveo 4:2 i činilo se da će dobiti taj set lako. Ipak Milman odmah pravi brejk uz velike Federerove greške pre svega na mreži.

Do kraja seta su obojica držali svoj servis da bi se Federer "samouništio" u taj-brejku u kome mu ništa nije polazilo za rukom. Džon Milman je vodio 5:1 da bi potom na Federerovu grešku došao do pet set lopti. Treću je iskoristio i to opet na grešku Federera iz bekhenda.