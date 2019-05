Senzacija u Madridu: Mladi Grk eliminisao Nadala

Rafael Nadal eliminisan je u polufinalu Mastersa u Madridu, pošto je poslije velike borbe poražen u tri seta od Stefanosa Cicipasa.

Mladi grčki teniser odigrao je fenomenalan meč i poslije dvoiposatne borbe uspio je da savlada "kralja šljake" – 6:4, 2:6, 6:3.

Cicipas će u velikom finalu u "Magičnoj kutiji" igrati protiv najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića, koji je savladao Dominika Tima.

Biće ovo drugi duel srpskog i grčkog tenisera, a minimalnu prednost Stefanos – 1:0.

Nadal je odigrao dosta netipičan meč, pošto je u prvom setu dozvolio mladom grčkom teniseru da mu čak tri puta oduzme servis. U prva dva navrata odmah je dolazio do ribrejka, ali kod trećeg nije uspio.

Cicipas je poveo sa 5:4 i servirao za osvajanje seta. U toj namjeri je uspio i poslije sat vremena igre na semaforu je bilo 1-0.

Drugi set nije mnogo obećavao za Rafu, gledali smo njegovu nešto bolju igru, ali je to opet bilo od njegove prepoznatljive igre. Ipak, Nadal je uspio da "uđe u glavu" Grku i da furioznom igrom dođe do izjednačenja. "Kralj šljake" osvojio je četiri gema zaredom i kao "dlanom o dlan" došao je do 1-1.

Tokom trećeg seta gledali su atomski tenis. Obojica tenisera nisu bila u stanju da iskoriste prve šanse, pa je na semaforu bili 2:2. Ipak, prvi do brejka dolazi mladi grčki teniser. Cicipas ga je potom i potvrdio i poveo sa 4:2.

¡@StefTsitsipas también es finalista!El 🇬🇷 supera a Rafa Nadal por 6-2, 2-6, 6-3 y se medirá este domingo ante Djokovic por el 🏆 #MMOPEN pic.twitter.com/Yib8TGrgnD — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 11, 2019

Deveti teniser svijeta iskoristio nadmoć i odmah nakon toga napravio novi brejk i došao u situaciju da servira za pobjedu. Trema je uradila svoje, pa je Nadal uspio da vrati jedan brejk, ali je poklekao u gemu u kojem je trebalo da ga potvrdi.

Španac je spasao tri meč lopte, ali nije uspio i treću. Cicipas dolazi do velike pobjede u karijeri i za trofej u Madridu igraće protiv Novaka Đokovića u nedjelju od 18.30.