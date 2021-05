Šekil O'Nil se Nikoli Jokiću obratio na srpskom: "Sjajno igr'o brate"

Nagetsi su slavili sa 128:109 , a Srbin je dominirao sa 38 poena uz nevjerovatnih 75 odsto šuta iz igre (15/20).

Uz to, bio je nepogrešiv sa linije za slobodna bacanja (6/6).

Poslije meča mu se obratio Šekil O'Nil i to na srpskom, ili makar pokušajem izgovaranja.

"Sjano igr'o brate", rekao je Šek, a Nikola je bio šokiran.

"Sve je u redu s tvojim slušalicama", dodao je Šekov kolega, a potom je O'Nil ponovio i Jokić ga je razumio.

"Hvala, hvala", uzvratio je Jokić na srpskom.

Shaq showing off his Serbian to Jokic

Joker wasn’t ready 😂

(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/G4rVz6vR9h

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 25, 2021