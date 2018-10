Šek je zvijer, ali ne bi mogao da me čuva! VIDEO

Nikola Jokić poručio je Šakilu O’Nilu da ne bi mogao da ga sačuva ukoliko bi igrali jedan protiv drugoga.

Jokić je u intervjuu za mrežu CBS odgovarao na mnoga pitanja, među kojima je bilo i ono o tome kako bi izgledao njegov duel sa Šekom.

"Ne možeš me čuvati!", rekao je Jokić, ali se brzo dopunio:

"Čekajte, šalio sam se. Sjećam se da sam bio u Nju Orleansu, čini mi se, i prije utakmice Tima svijeta protiv Tima SAD je stajao ispred mene. Kao da je planina bila ispred mene. Taj čovjek je toliko veliki, to sam vidio kada sam ga upoznao uživo. Gledao sam njegove klipove i on je vjerovatno najdominantniji košarkaš u istoriji. On je zvijer, ali ne bi mogao da me čuva".

Novinarka mu je rekla da je Čarls Barkli oduševljen njegovom igrom.

"Yes", brzo je odreagovao Nikola.

Uslijedila je priča o legendarnom košarkašu Filadelfije, Finiksa i Hjustona.

"On je momak koji je bio veliki borac, bio je strastven i nikada nije želio da izgubi. Divim mu se što mu se dopadam. To je nekako kul", zaključio je Jokić.