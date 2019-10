Savo Milošević ponovo doveo Partizan u rodnu Semberiju

Trener fudbalera Partizana, Savo Milošević, ponovo je doveo svoju ekipu u rodnu Semberiju, na mini pripreme za nastavak sezone, pa “crno bijeli” prvenstvenu pauzu provode radno u Etno selu Stanišići.

Iza prvotimaca beogradskog kluba je naporan period i fudbalske bitka na sva tri fronta, pa ne kriju da je pauza od takmičarskih obaveza stigla u pravi čas, da se donekle oporave i korz seriju treninga dodatno zbiju redove za naredna iskušenja. Dobru formu u minulom periodu, krunisali su sa nekoliko odličnih rezultata. Skinuli su skalp “vječitom” rivalu, a na evropskoj sceni stekli su četiri boda nakon dvije odigrane utakmice u Ligi Evrope, pa Savo Milošević kaže da ima razloga za zadovoljstvo.

"Mislim da generalno, s obzirom na situaciju u kojoj smo bili u martu i junu, možemo da budemo zadovoljni početkom sezone, pogotovo rezultatima u Evropi. To je bilo bitno, ne samo rezultatski, nego i ekonomski i u svakom smislu je bilo bitno, ne samo za Partizan nego i za srpski fudbal. Za sada možemo da budemo zadovoljni. Iza nas je bio "pakao", ali je i ispred nas "pakao", s obzirom da se ponovo vraćamo u ritam četvrtak-nedjelja, četvrtak-subota, ali to je ono što nam je i bio cilj. Htjeli smo da igramo evropsko takmičenje i da budemo konkurentni u našem prvenstvu", kaže Savo Milošević, trener FK Partizan.

Fudbaleri Partizana u takmičarskom ritmu su već skoro tri mjeseca, a na ukupno 19 odigranih utakmica, ostvarili su trinaest pobjeda, četiri remija i dva poraza. Jedini prvenstveni upisali su u minulom kolu protiv ekipe Voždovca, ali Bojan Ostojić uvjerava da taj neuspjeh nije ostavio traga, i da će "crno bijeli" nastaviti tamo gdje su stali pred prvenstvenu pauzu.

"Nažalost, jesmo izgubili tu utakmicu protiv Voždovca, ali ne treba da gledamo šta je bilo iza nas. Moramo da se okrenemo narednim utakmicama, i već za slijedeću protiv Mladosti iz Lučana da se spremimo na najbolji mogući način i da izvučemo maksimum sa ovih priprema", kaže Bojan Ostojić, fudbaler Partizana.

Na pomen evropskih rezultata, Ostojić ne krije zadovoljstvo. "Pokazali smo da možemo da se nosimo sa svima", kaže štoper Partizana, pred nastavak takmičenja u Ligi Evrope u kojoj “crno bijele” očekuje dvomeč sa Mančester Junajtedom. Nakon dvije odigrane utakmice u Ligi Evrope, u taboru Partizana uvjereni su da mogu da dočekaju evropsko proljeće.

"Da ne vjerujemo onda ne bi ni trebali da igramo utakmice. Mi vjerujemo na naše mogućnosti, i nadam se da ćemo igrati sve bolje i bolje u narednim utakmicama. Mislim, da smo po dosadašnjim igrama u Ligi Evrope, pokazali da zaslužujemo to mjesto i da možemo dosta da napravimo", kaže Bojan Ostojić, fudbaler Partizana.

"Mislim da smo pobjedom u Astani obezbijedili da se borimo do posljednje utakmice i da ćemo biti u igri do posljednje utakmice. To automatski znači da možemo da prezimimo u Evropi, ali to neće biti nimalo lako. Naprotiv, ljudi su vidjeli, u posljednje vrijeme, da je iz AZ Alkmar odlična ekipa, a sjetimo se da su poslije naše utakmice sa njima pričali kako to i nije neka ekipa. Vjerovatno, nipodaštavajući naši igru u toj utakmici. Sad svi vide da je to jaka grupa. Astana je ekipa koja je tradicionalno domaćinska, a mi smo uspjeli da preprodimo to nezgodno gostovanje", kaže Milošević.

Fudbaleri Partizana takmičarskim obavezama vraćaju se za sedam dana kada odlaze put Lučana na megdan ekipi Mladosti, a potom 24.oktobra na stadionu u Humskoj ulici dočekuju engleskog velikana Mančester Junajted u trećem kolu Lige Evrope.