Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su u prvoj utakmici polufinalne serije Zapada od ekipe Finiksa rezultatom 122:105.

Nikola Jokić nije mogao mnogo protiv Finiksovog tria.

Denver do sredine treće četvrtine, imao i deset poena prednosti (70:60), ali nakon toga su košarkaši Finiksa uzeli stvar u svoje ruke.

Jokić je na kraju meč završio sa 22 poena, a dodao je i devet skokova i tri asistencije, a zanimljiva situacija dogodila se na početku utakmice, kada je reprezentativac Srbije u jednom napadu ostao bez opcija za dodavanje, pa je asistirao "sam sebi".

Jokic off the backboard to himself 👀pic.twitter.com/LGUzdp9bqz