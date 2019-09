Sale objasnio reakciju kod ulijetanja Jovića: On ima južnjačku krv

Košarkaši Srbije su ostvarili ubjedljivu pobjedu protiv Portorika na otvaranju druge faze takmičenja na Svjetskom prvenstvu – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).

Selektor Đorđević je pred duel protiv Portorika pričao i o momentu koji je obilježio duel protiv Italije, kada su se sukobili Nikola Jokić i Danijel Haket, kada je Stefan Jović htio s klupe da uleti na teren, ali je zatim video Đorđevića u naletu i odmah ustuknuo.

Đorđević je novinarima u Kini objasnio šta se tačno dogodilo.

"Iz NBA je pravilo da ako skočiš na teren, dvije utakmice je suspenzija automatski. Ne znam kakvo je pravilo u FIBA, ali je meni to bilo u glavi. Samo sam ga krajičkom oka vidio, nisam htio da dozvolim to... Prvo, vodili smo, završavamo utakmicu i privodimo kraju, nama je najmanje potrebna takva situacija. Igrači moraju da budu svjesni toga i da pametnije reaguju. Bez obzira na to što kod nas vri krv, kod Jovketa (Stefan Jović prim. aut.) južnjačka, i taj neki impuls te navodi da pokažeš zube i karakter, međutim u tim situacijama je apsolutno nepotrebno", rekao je Đorđević.