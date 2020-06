Salah se pojavio na benzinskoj pumpi i svima platio gorivo

"Faraon" je došao na benzinsku pumpu kada se vraćao s treninga Liverpula i počastio okupljene. Neki su se s njim željeli fotografisati, a on je otišao i korak dalje te je svima koji su se u tom trenutku nalazili na benzinskoj pumpi platio račune za gorivo.

- Kako ga ne voljeti - jedan je od komentara na društvenim mrežama.

Mo Salah stunned onlookers as he turned up and randomly decided to pay for everyone there. ❤️ https://t.co/YTMhXCBZDd

— SPORTbible (@sportbible) June 11, 2020