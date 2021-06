Sada je jasno: Evo razloga zbog kojeg Nikola Jokić neće igrati za Srbiju na Olimpijskim igrama!

Kao što je bilo i spekulisano, Nikola Jokić neće biti sa reprezentacijom Srbije na Olimpijskim igrama i kvalifikacionom turniru jer će - postati otac!

Jokićev otac Branislav otkrio je za "Somborske novine" da je Nikolina supruga Natalija trudna i da zbog toga najbolji igrač NBA lige želi da ostane uz svoju porodicu i dočeka prinovu.

- Nikola i Natalija u septembru očekuju prinovu. Još uvijek ne znam kako će se organizovati, ali mislim da Nikoli niko ne treba ništa da zamjeri, pošto je to najbitniji događaj u životu. Mi znamo da on nije prvi sportista koji će dobiti dijete, ali svako to doživljava na drugačiji način. Nikola je uspio da postigne ono što niko sa naših prostora nije prije njega, i naravno da smo svi srećni i ponosni zbog toga. Zaslužio je MVP nagradu. I da je nije dobio, za njega to ne bi bio smak svijeta. takav je, ne voli glamur, opuštenog je karaktera, i to svi Somborci znaju - rekao je Branislav Jokić.

Centar Denver Nagetsa je završio NBA sezonu, došao je Sombor i sada se odmora u svom rodnom gradu.