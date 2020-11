Sad je i zvanično: Đoković izjednačio Samprasov rekord!

I ova pandemijska 2020. godina protekla je u znaku Novaka Đokovića.

Srpski teniser završiće je na prvom mjestu ATP liste, šestu godinu u svojoj karijeri, što je dosad uspjelo samo legendarnom Amerikancu Pitu Samprasu, Noletovom idolu iz djetinjstva.

Jedini koji je mogao da ugrozi Novakovu poziciju bio je Rafael Nadal, uslov za to je bio da dogura do kraja turnira u Sofiji, ali kako se nije ni prijavio za to takmičenje, Đoković je automatski osigurao prvo mjesto.

Oduševljen je bio Novak još jednim svojim velikim dostignućem u karijeri.

- Pit je neko na koga sam se ugledao kao mali, a izjednačiti upravo njegov rekord je ostvarenje sna. Nastaviću da se trudim da budem još bolji, nadam se i još uspješniji i da ću obarati još rekorda u sportu koji volim svim svojim srcem.

Podsjetimo, nju je Đoković učvrstio osvajanjem Australijen Opena, i još dva Mastersa ove godine, tron mu se zaljuljao porazom u finalu Rolan Garosa, doduše tu nije izugbio bodove, te je ostao nedodirljiv za najbliže konkurente.

- Završiti godinu na prvom mjestu je najveće dostignuće u našem sportu, nešto što iziskuje od vas konstantnost u postizanju najboljih rezultata - izjavio je čelnik ATP-a Andrea Gaudenci.

- Vidjeti da je Novak uspio da izjednači Samprasov rekord sa šestom godinom na vrhu liste je nešto nevjerovatno, time je nastavio da ispisuje istoriju ovog sporta - dodao je Italijan.

Novak je još ranije oborio Samprasov rekord od 286 nedjelja na vrhu ATP liste, bilo je to u septembru ove godine, a naredni ponedjeljak biće mu početak 294. nedjelje kao lidera svjetskog tenisa. Ako na toj poziciji uspije da se održi do 8. marta naredne godine - oboriće i Fedreerov rekord po broju nedjelja na vrhu i postaće najbolji svih vremena u tom segmentu.