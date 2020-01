Sa Brajantom u smrt otišla i kćerka?

Prema pisanju pojedinih medija, na letu sa njim je bila i njegova kćerka.

Korisnici društvenih mreža se opraštaju od tragično nastradalog Kobi Brajanta

Svijet u šoku: Ovo je mjesto na kojem je legenda NBA Kobi Brajant tragično izgubio život

BREAKING: Reports that Kobe Bryant died with his four daughters in helicopter crash

(Via ABC News)

— The Spectator Index (@spectatorindex) January 26, 2020