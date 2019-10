Rus u naletu: Medvedev osvojio Šangaj

Medvedev je igrao šesto uzastopno finale, a osvojio je četvrtu titulu ove sezone. Rus je drugi put u karijeri trijumfovao na turniru iz serije 1.000, pošto je nedavno trofej podigao i u Sinsinatiju.

Bila je ovo i prva pobjeda Medvedeva u međusobnim duelima sa Zverevom.

That trophy looks good on you @DaniilMedwed #RolexShMasters pic.twitter.com/xqzqMPW6A6

— RolexShMasters (@SH_RolexMasters) October 13, 2019