Rus prejak, srebro za Štefaneka

Od njega je u finalu bio bolji Rus Artem Surkov, koji je rezultatom 7:0 stigao na krov svijeta, u kategoriji do 67 kilograma grčko-rimskim stilom.

Izuzetno napeta, taktička i snažna borba ipak je pripala Surkovu koji je uspijevao da odoli naletima srpskog borca do samog kraja.

Surkov je najprije poveo sa 1:0, poslije dva minuta udvostručio prednost, a kada je bukvalno iznio Štefaneka sa strunjače i bacio ga na leđa, te dobio pet poena, bilo je jasno ko je pobjednik.

Trudio se Davor svom silom da stigne veliku prednost Surkova, ali mu to nije pošlo za rukom, piše Blic.

Artem SURKOV🇷🇺 defeats Davor STEFANEK🇷🇸 7-0 to become the 2018 World Champion at 67KG.👑👑👑

Watch #BudaWrestle2018: https://t.co/kjTKLk2zCK pic.twitter.com/V9sGnaD6dD

— #BudaWrestle2018 (@wrestling) October 27, 2018