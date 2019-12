Rukometni spektakl u Palama, četvrti Svesrpski kup

Sve je spremno za četvrto izdanje Svesrpskog kupa u rukometu, čiji će domaćin ove godine biti Pale. Učestvovaće prošlogodišnji šampion Vojvodina, RK Metaloplastika, te banjalučki Borac i Slavija iz Istočnog Sarajeva. Finalnom meču prethodiće sjednica Upravnog odbora Rukometnih saveza Republike Srpske i Srbije na kojoj će se razgovarati o daljoj saradanji. Predsjednik RS Srpske Marinko Umičević istakao je da će pred čelnike RS Srbije izaći sa nekoliko konkretnih prijedloga.



"Jedna od glavnih tema koju ćemo mi tražiti, jeste dobijanje pasoša za našu djecu koja igraju za reprezentaciju Srbije jako teško dolaze do srpskog pasoša. To traje po dvije, tri godine, onda oni prerastu tu kategoriju. da vidimo kako to možemo da riješimo. Moj je prijedlog i da iduće godine, umjesto utakmice za treće mjesto, da to igraju dvije ženske ekipe. Zašto bi to bio muški Svesrpski sabor. Treba da uključimo i ženski rukomet, onda bi to bio pravi praznik rukometa", rekao je predsjednik RS RS Marinko Umičević.

Polufinalne utakmice igraju se u subotu u SD Peki, a sastaće se Slavija-Borac i Vojvodina-Metaloplastika. Finale je u nedelju u 16 časova, dok će se dva sata ranije igrati utakmica za treće mjesto.

Prvi čovjek rukometa Srpkse dotakao se danas i aktuelnog stanja u rukometu uopšte. Umičević kaže da situacija nije sjajna, te s toga traži pomoć institucija, kako se klubovi ne bi ugasili.

"Klubovi su nam na infuziji, klubovi su u velikim finansijskim problemima. Savez gleda šta može da uradi. Mi tražimo finansijsku injekciju od države, da malo pomognemo klubove Prve lige Republike Srpske, Druge lige, muške i ženske. Već su se dva, tri kluba ugasila. Nemaju ljudi para a gradovi sve manje izdvajaju za sport", dodaje Umičević.

Uprkos brojnim problemima u RS RS ponosni su na projekat omladinske lige, u kojoj učestvuje 80 klubova. Takođe su najavili da će na kraju sezone organizovati seminar za trenere.